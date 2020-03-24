Компания Apple начала повышать цены на свою технику

Американская компания Apple резко увеличила цену на свою продукцию в ряде регионов, включая США, страны Европы и Азии. Об этом пишет издание MacRumors.

По данным издания, подорожание затронуло главным образом топовые версии компьютеров, в том числе: MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Цены на улучшения для них выросли почти на 10% на рынках Канады, Австралии, некоторых стран Европы и Азии.

Многие средства массовой информации отмечают, что стоимость базовых версий продуктов Apple пока осталась такой, как и была. Подорожание, скорее всего, связано с колебанием курсов валют, ограниченными поставками, нехваткой рабочей силы на китайских заводах, передает ren.tv.