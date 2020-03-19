Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
21 МАР, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    78,0441
EUR (ЦБ)    84,1552

21 МАР, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    78,0441
EUR (ЦБ)    84,1552
Русский космос

В РФ создали дистанционный термометр для смартфона

19.03.2020 22:54
Комментарии
В РФ создали дистанционный термометр для смартфона

Термометр-наклейка может передавать показания на мобильное устройство на расстояние до 50 м.

По словам руководителя инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Марии Галямовой, изобретение будет представлено в РФ осенью этого года.

Прибор можно использовать как в медицинских учреждениях, так и дома.

Галямова также отметила, что благодаря подобному устройству родители смогут контролировать температуру тела ребенка дистанционно, что очень актуально в связи со вспышкой коронавирусной инфекции либо в сезон ОРВИ и гриппа.

В таком термометре нет ртути, он неопасен и нетоксичен. Стоимость данного устройства будет относительно недорогой. Прибор-наклейку можно будет закрепить на теле человека, он сможет функционировать без зарядки почти год, передает РЕН ТВ.

Комментировать (без регистрации)
Новая
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ипотечный переполох. За счет чего удержится на плаву российская банковская система?

Ипотечный переполох. За счет чего удержится на плаву российская банковская система?
Экономика

Вернуться к жизни. Что такое синдром эмоционального выгорания и как с ним справиться?

Вернуться к жизни. Что такое синдром эмоционального выгорания и как с ним справиться?
Бизнес и психология

Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения

Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения
Политика

5 долларов за баррель нефти не за горами. Россию ожидает тяжелейший кризис

5 долларов за баррель нефти не за горами. Россию ожидает тяжелейший кризис
Экономика 1

США хотят вакцину от коронавируса только для себя. Россия начала разработку собственного лекарства

США хотят вакцину от коронавируса только для себя. Россия начала разработку собственного лекарства
Наука и технологии

Спрос на ноутбуки вырос из-за удаленки. Техника подорожает минимум на 20%

Спрос на ноутбуки вырос из-за удаленки. Техника подорожает минимум на 20%
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?

ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?

В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»

В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»

В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»

В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»

В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд

В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд

Новости дня

12:50 Названы сроки прекращения коронавируса в России Названы сроки прекращения коронавируса в России
Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 6%
12:36 Миронов предложил проиндексировать пенсии и зарплаты Миронов предложил проиндексировать пенсии и зарплаты
12:16 Россия отправила новые тест-системы для обнаружения коронавируса в 13 стран Россия отправила новые тест-системы для обнаружения коронавируса в 13 стран
20 МАР, 23:06 Обратный отсчет: 20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории Обратный отсчет: 20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории
20 МАР, 22:13 ВТБ защитит клиентов от коронавируса ВТБ защитит клиентов от коронавируса
20 МАР, 21:51 ЦИК определил порядок досрочного голосования по поправкам в Конституцию ЦИК определил порядок досрочного голосования по поправкам в Конституцию
Депутат Госдумы призывает ограничить рост цен на гречку
Депутат Госдумы призывает ограничить рост цен на гречку
20 МАР, 21:33 Эксперт Bank of America заявила о начале финансового кризиса в США Эксперт Bank of America заявила о начале финансового кризиса в США

Узнай, страна!

20 МАР, 17:56 ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?
Совладелец "Лукойла" назвал стоимость нефти катастрофической
Совладелец "Лукойла" назвал стоимость нефти катастрофической
20 МАР, 16:56 В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море» В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»
20 МАР, 16:20 В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»
20 МАР, 11:28 В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд
20 МАР, 11:13 В Приморье первый в истории российский плавучий космодром «Морской старт» подал заявку в ОЭЗ В Приморье первый в истории российский плавучий космодром «Морской старт» подал заявку в ОЭЗ
20 МАР, 10:15 В Свердловской области предприятие по производству медицинских масок перешло на круглосуточный режим В Свердловской области предприятие по производству медицинских масок перешло на круглосуточный режим
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20 МАР, 09:49 Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: под угрозой закрытия находятся 3 млн предприятий Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: под угрозой закрытия находятся 3 млн предприятий
20 МАР, 09:26 В Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном коронавируса, а в Москве начали испытания вакцины В Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном коронавируса, а в Москве начали испытания вакцины
19 МАР, 15:20 В Омской области создали не имеющую аналогов в РФ цифровую систему для комплекса нефтепереработки В Омской области создали не имеющую аналогов в РФ цифровую систему для комплекса нефтепереработки
19 МАР, 14:43 В Липецкой области завершили первый этап модернизации локомотивного депо «Елец» за 0,7 млрд рублей В Липецкой области завершили первый этап модернизации локомотивного депо «Елец» за 0,7 млрд рублей



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter