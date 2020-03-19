В РФ создали дистанционный термометр для смартфона

Термометр-наклейка может передавать показания на мобильное устройство на расстояние до 50 м.

По словам руководителя инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Марии Галямовой, изобретение будет представлено в РФ осенью этого года.

Прибор можно использовать как в медицинских учреждениях, так и дома.

Галямова также отметила, что благодаря подобному устройству родители смогут контролировать температуру тела ребенка дистанционно, что очень актуально в связи со вспышкой коронавирусной инфекции либо в сезон ОРВИ и гриппа.

В таком термометре нет ртути, он неопасен и нетоксичен. Стоимость данного устройства будет относительно недорогой. Прибор-наклейку можно будет закрепить на теле человека, он сможет функционировать без зарядки почти год, передает РЕН ТВ.