Главврач Коммунарки рассказал Путину о вариантах распространения COVID-19

Существует два сценария развития ситуации с коронавирусом в России - "азиатский" и "итальянский".

Развитие ситуации с коронавирусом в России может пойти по одному из двух сценариев: "азиатскому" или "итальянскому". Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал Денис Проценко - главный врач инфекционной больницы в поселке Коммунарка, куда привозят инфицированных коронавирусом россиян, и которую сегодня посетил глава государства. Согласно "азиатскому" сценарию распространение коронавируса на территории России удастся сдержать, по "итальянскому" сценарию болезнь выйдет из-под контроля.

При этом Проценко предложил президенту готовиться и отрабатывать именно "итальянский" сценарий, заверив, что госпиталь готов к увеличению количества инфицированных. Однако, главврач надеется, что ситуация в России будет развиваться по "азиатскому" сценария и тогда, коронавирус прекратится в апреле-мае текущего года, пишет РБК.