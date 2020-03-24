Президент оценил работу врачей в Коммунарке

Владимир Путин отметил, что врачи эффективно применяют имеющиеся у них средства, технику и аппаратуру для лечения людей, заразившихся коронавирусом.

Во вторник президент Российской Федерации по итогам посещения больницы в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на инфекцию COVID-19, заявил, что сотрудники медучреждения работают "как часы", а также знают, что и как делать. Кроме того глава государства отметил слаженность коллектива и высокое качество работы. Владимир Путин добавил, что в больнице врачи эффективно применяют имеющиеся у них средства, технику и аппаратуру для лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на телеканал "Россия-24".

Ранее сообщалось, что по последним данным в России общее количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 495 человек.