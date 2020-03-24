Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
24 МАР, 22:04 МСК
USD (ЦБ)    78,8493
EUR (ЦБ)    85,4253

24 МАР, 22:04 МСК
USD (ЦБ)    78,8493
EUR (ЦБ)    85,4253
Русский космос

Президент оценил работу врачей в Коммунарке

24.03.2020 17:50
Комментарии: 1
Президент оценил работу врачей в Коммунарке

Владимир Путин отметил, что врачи эффективно применяют имеющиеся у них средства, технику и аппаратуру для лечения людей, заразившихся коронавирусом.

Во вторник президент Российской Федерации по итогам посещения больницы в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на инфекцию COVID-19, заявил, что сотрудники медучреждения работают "как часы", а также знают, что и как делать. Кроме того глава государства отметил слаженность коллектива и высокое качество работы. Владимир Путин добавил, что в больнице врачи эффективно применяют имеющиеся у них средства, технику и аппаратуру для лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на телеканал "Россия-24".

Ранее сообщалось, что по последним данным в России общее количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 495 человек.

Комментировать (без регистрации)
В РФ выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
20:34 0 0
Андрей Ковалевский, Санкт-Петербург. :

Вместе с нашим Президентом Защитим наш мир! Мы - единая команда, Путин - командир!

Статьи

Россия уступила Белоруссии. Минск получит нефть со скидкой 16 долларов за тонну

Россия уступила Белоруссии. Минск получит нефть со скидкой 16 долларов за тонну
Экономика

Цены на бензин вырастут. Владельцы АЗС попросили у властей помощи

Цены на бензин вырастут. Владельцы АЗС попросили у властей помощи
Экономика 1

ЦБ ограничивает хождение наличных. Банкам рекомендовано не выдавать деньги в банкоматах

ЦБ ограничивает хождение наличных. Банкам рекомендовано не выдавать деньги в банкоматах
Экономика

Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке. Причина – пандемия коронавируса

Банки повышают ставки по кредитам и ипотеке. Причина – пандемия коронавируса
Экономика

Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия?

Путин не уступит саудитам. Кто раньше обанкротится – Россия или Саудовская Аравия?
Экономика 3

Хлеб дороже нефти. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту зерна?

Хлеб дороже нефти. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту зерна?
Экономика

Узнай, страна

В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей

В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей

Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене

Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене

В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике

В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике

В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса

В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса

Новости дня

21:49 Главврач Коммунарки рассказал Путину о вариантах распространения COVID-19 Главврач Коммунарки рассказал Путину о вариантах распространения COVID-19
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
21:09 Чубайс подсчитал потери экономики России из-за коронавируса Чубайс подсчитал потери экономики России из-за коронавируса
20:34 Олимпийский комитет откладывает летние игры до 2021 года Олимпийский комитет откладывает летние игры до 2021 года
20:11 "Яндекс.Такси" будет доставлять продукты питания "Яндекс.Такси" будет доставлять продукты питания
20:01 Почти 20 процентов населения мира находится "под замком" Почти 20 процентов населения мира находится "под замком"
19:50 Россиянам объяснили порядок работы на дому при карантине Россиянам объяснили порядок работы на дому при карантине
Японский премьер заявил о возможном переносе Олимпиады
Японский премьер заявил о возможном переносе Олимпиады
19:32 Президент обсуждает с правительством меры по поддержке экономики Президент обсуждает с правительством меры по поддержке экономики

Узнай, страна!

15:29 В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:19 Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
13:43 В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике
13:25 В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса
12:48 В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей В Тульской области удвоили производство мяса индейки после модернизации по проекту за 2 млрд рублей
12:00 В Липецкой области построили последнюю очередь крупнейшего тепличного комплекса за 3 млрд рублей В Липецкой области построили последнюю очередь крупнейшего тепличного комплекса за 3 млрд рублей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:19 В Астраханской области досрочно изготовили опоры для модулей месторождения нефти в Каспийском море В Астраханской области досрочно изготовили опоры для модулей месторождения нефти в Каспийском море
23 МАР, 15:00 В Кабардино-Балкарии ученые создали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни В Кабардино-Балкарии ученые создали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни
23 МАР, 14:34 В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы
23 МАР, 14:09 В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter