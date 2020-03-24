Чубайс подсчитал потери экономики России из-за коронавируса

Российская экономика потеряет триллионы рублей.

По подсчетам главы Роснано Анатолия Чубайса российская экономика может потерять триллионы рублей из-за распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее даже такие серьезные потери Россия может компенсировать за счет средств Фонда национального благосостояния. Чубайс подчеркнул, что при грамотном использовании правительством сэкономленных средств, можно будет спасти десятки миллионов людей от потери зарплат и работы. Но для этого необходимо принять более жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса на территории страны, а главное, оказывать поддержку именно тем, кому она больше всего необходима, пишет Лента.ру.