Олимпийский комитет откладывает летние игры до 2021 года

Задержка Олимпийских игр на год, по мнению многих, является лучшим способом действий в условиях пандемии.

После долгих размышлений премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил то, что мир ожидал в течение нескольких недель: Летние Олимпийские игры 2020 года будут перенесены на следующий год из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Эта новость появилась на следующий день после того, как член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, о невозможности проведения Игр в этом году.

«Будущие параметры не определены», - сказал Паунд в понедельник. «Но Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю».

Тем не менее, еще в воскресенье исполнительный совет МОК заявлял, что комитет «ускорит планирование сценариев» для Олимпийских игр в Токио и планирует принять официальное решение по вопросу проведения Игр в течение четырех недель. Эта более осторожная формулировка, которая оставляла место для альтернатив, включая проведение Игр по сокращенному сценарию.

Однако после того, как во вторник Абэ попросил президента МОК Томаса Баха задержать Игры на один год, Бах «согласился на 100 процентов». Теперь Олимпийские игры состоятся летом 2021 года.

Отсрочка на месяцы или год долгое время считалась наиболее вероятным решением. Многие полагали, что отсрочка Игр была наиболее эффективным способом защиты миллионов людей, которые, как ожидалось, соберутся, чтобы отпраздновать это спортивное событие в июле.

После воскресного объявления МОК несколько олимпийских комитетов, начиная с представителей Канады, заявили, что они не могут обеспечить безопасность участия в запланированных играх и откажутся от участия в мероприятии. К вечеру понедельника австралийский комитет, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США повторили подобные опасения.

Согласно пресс-релизу МОК, полной отмены Олимпийских игр не было со времен Первой и Второй мировых войн. Тогда пришлось отменить Игры в 1916, 1940 и 1944 годах. Но такие радикальные меры сейчас стали нормой, поскольку мир пытается сдержать пандемию COVID-19, пишет Smithsonian.