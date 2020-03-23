В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения коронавируса

23.03.2020 21:49 Комментарии

Глава ВОЗ обратится к властям всех стран с просьбой соблюдать рекомендованные меры по предотвращению распространения заболевания, а также разрешить экспорт средств индивидуальной защиты для обеспечения ими медиков.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о темпах распространения коронавирусной инфекции по миру и средствах борьбы с инфекцией. Отмечается, что эпидемия "набирает обороты" . За первые 67 дней медики выявили около 100 тысяч случаев инфицирования , но в последнее время количество заболевших возрастает. Так, за 11 дней заразились до 200 тыс. человек, а за последние 4 дня обнаружено порядка 300 тыс. случаев инфицирования.

. За первые медики выявили около , но в последнее время количество заболевших возрастает. Так, за человек, а за последние случаев инфицирования. Особое внимание, по его словам, надо обратить на лекарства, которые используются для борьбы с коронавирусом . ВОЗ признает необходимость иметь эффективные средства для борьбы с заболеванием, но в настоящее время их нет. А использование непроверенных препаратов может, во-первых "нанести больше вреда, чем пользы", а во-вторых, п ривести к дефициту необходимых для других болезней лекарств.

. ВОЗ признает необходимость иметь эффективные средства для борьбы с заболеванием, но в настоящее время их нет. А использование непроверенных препаратов может, во-первых а во-вторых, п По мнению ВОЗ, необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты от коронавируса медицинских работников, поэтому, всем странам рекомендовано увеличить их производство. Также, Гебрейесус планирует обратиться ко всем странам с просьбой разрешить экспорт защитных средств для обеспечения медперсонала, пишет РИА Новости.