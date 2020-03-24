"Яндекс.Такси" будет доставлять продукты питания

Приложение будет доступно в российских городах, где уже работают сервисы "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".

В приложении "Яндекс.Такси" появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут заказать доставку готовой еды, продуктов питания и товаров первой необходимости. Сейчас приложение работает в тестовом режиме. В компании уточнили, что новая функция будет доступна в российских городах, где уже работают сервисы "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", пишет РИА Новости.