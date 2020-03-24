Россиянам объяснили порядок работы на дому при карантине

При изменении рабочего места уровень заработной платы не изменяется.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объяснило порядок организации работы на дому во время карантина в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В ведомстве отметили, что при изменении рабочего места уровень заработной платы остается на прежнем уровне. Также в министерстве добавили, что работодатели могут заключать удаленные трудовые договора, для этого используется усиленная квалифицированная электронная подпись, пишет РИА Новости.