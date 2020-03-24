В России повысились ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки объясняют свои действия нестабильностью экономики из-за пандемии коронавируса, падением цен на нефть и обвалом рубля.

Некоторые российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Такие решения были приняты несмотря на то, что Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 6%. Кредитные организации объясняют свои действия нестабильностью экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции, падением цен на нефть и обвалом российской валюты.

Уточняется, что Райффайзенбанк и Росбанк начали повышать ставки по вкладам и ипотеке еще до решения ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Позднее данную тенденцию поддержал банк "Открытие", увеличив ставку на 1,5%. В Совкомбанке и "Тинькофф банке" решили увеличить ставки по рублевым и долларовым вкладам.

Отмечается, что ВТБ и "Почта банк" пока не планируют менять условия по кредитным продуктам, а "Хоум Кредит" и "ОТП Банк" занимают выжидательную позицию. Сбербанк отказался комментировать условия по продуктам до их вступления в силу, пишет РИА Новости.