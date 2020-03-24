В Кремле рассказали о поездке президента в Коммунарку

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поехал в больницу без какой-либо подготовки и принятия мер безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидер Российской Федерации Владимир Путин лично принял решение посетить во вторник медицинское учреждение в московском поселке Коммунарка, куда привозят больных людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он добавил, что глава государства поехал туда без какой-либо подготовки и принятия соответствующих мер безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. В ходе визита он отметил высокое качество работы персонала и слаженность коллектива.