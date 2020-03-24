В РФ выявили 57 новых случая заболевания COVID-19

Общее количество инфицированных в РФ выросло до 495 человек.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщил, что за минувшие 24 часа в Российской Федерации зарегистрировали 57 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Уточняется, что 28 заболевших находятся в Москве, 5 - в Санкт-Петербурге, 3 - в Башкирии, по 4 - в Свердловской и Воронежской областях, по 2 - в Липецкой, Ленинградской, Орловской областях и Приморском крае, по 1 - в Волгоградской, Самарской, Калужской областях, а также в Татарстане и Чечне.

Уточняется, что на сегодняшний день общее число инфицированных в стране выросло до 495 человек, пишет РБК.