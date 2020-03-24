Россия примет участие в саммите G20, посвященном COVID-19

Ранее Саудовская Аравия призвала страны провести внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации вокруг коронавируса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Российская Федерация получила приглашение принять участие в саммите G20, посвященном пандемии новой инфекции COVID-19. Также он подчеркнул, что российская сторона готовится к данному мероприятию. Песков добавил, что встреча состоится 26 марта в режиме видеосвязи.

18 марта Саудовская Аравия призвала страны созвать внеочередной саммит "двадцатки" для обсуждения ситуации вокруг коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.