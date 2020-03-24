Комитет СФ одобрил пакет законов о защите и поощрении инвестиций в России

24.03.2020 16:39 Комментарии

Комитет СФ по экономической политике одобрил пакет законов для запуска нового инвестиционного цикла в России.

Фото: Заседание комитета СФ по экономической политике (портал СФ) Ряд законов о защите и поощрении инвестиций в России рассмотрен комитетом Совета Федерации (СФ) по экономической политике. Комиссия одобрила законопроекты и вынесла рекомендации СФ одобрить весь пакет законов. Рассмотренный и одобренный комитетом пакет документов включает федеральные законы «О защите и поощрении капиталовложений в РФ», «О внесении изменений в статью 5 части первой Налогового кодекса РФ» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ».

Данными документами в России вводится особый порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который запустит новый инвестиционный цикл в стране. Новые законы призваны обеспечить стабильность механизма капиталовложений, что даст инвесторам гарантии сохранности средств и возмещения затрат. Также с помощью законопроектов будут созданы прозрачные условия реализации инвестиционных проектов.

Соглашения будут заключаться в электронном виде, для чего создана единая информационная система (ГИС).