Собянин: реальной картины по числу зараженных COVID-19 в России нет

Сергей Собянин считает, что введенные в Москве меры в отношении пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей необходимо распространить и на другие субъекты РФ.

Во вторник, 24 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в столице является высокой. Также он отметил, российские регионы не располагают реальными данными по количеству заболевших COVID-19, а значит введенные в Москве меры в отношении пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей необходимо распространить и на другие субъекты Российской Федерации с высокой динамикой заболевания, пишет "Коммерсантъ".