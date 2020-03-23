Пожилых москвичей обяжут перейти на режим самоизоляции

За соблюдение домашнего режима пожилым москвичам должны предоставить разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

С 26 марта по 14 апреля жителей российской столицы старше 65 лет и людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, обязали соблюдать режим самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Они должны воздержаться от посещения любых общественных мест, а также не ходить на работу за исключением случаев, когда они являются медицинскими работниками, руководителями или их присутствие необходимо для функционирования компании. Уточняется, что работодатели обязаны отправить таких граждан на удаленный режим работы, больничный или оплачиваемый отпуск. Об этом сообщается на официальном ресурсе мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того он посоветовал москвичам, если есть возможность, уехать на дачу, а более молодым гражданам - сократить к минимуму общение с пожилыми людьми для того, чтобы уберечь их от вируса.

Помимо этого мэр отменил взимание пени, штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг и обязал операторов связи не отключать жителям столицы, находящимся на самоизоляции, связь и интернет даже при нулевом или отрицательном балансе.

Власти Москвы пообещали за соблюдение домашнего режима предоставить пожилым москвичам разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей, из них 2 тыс. рублей будет выплачено авансом, пишет РБК.