Россиянам рассказали, как не заразиться COVID-19 в магазинах

В сложившейся ситуации безопаснее заказывать продукты на дом.

В Роскачестве дали рекомендации, которые позволят свести к минимуму риск заражения новой коронавирусной инфекцией при походе в магазины или заказе товаров на дом. Для посещения супермаркета лучше выбрать время, когда в торговых залах можно встретить минимальное количество людей, а на кассах расплачиваться картой или с помощью приложения на смартфоне. Кроме того в общественных местах необходимо использовать антисептические гели.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации безопаснее заказывать продукты с доставкой на дом и, по возможности, оплачивать заказ заранее. Уточняется, что сейчас службы доставки сильно загружены, поэтому список покупок необходимо планировать с учетом потребностей на одну-две недели вперед.

В Роскачестве отметили, что после похода в магазин или онлайн-покупки следует тщательно промывать упаковку товара водой с мылом (если она изготовлена из металла, пластика или стекла), а поверхности, на которые выкладывались продукты - протереть. Также эксперты советуют хорошо промывать зелень, овощи и фрукты. По их словам, перед употреблением такие продукты нужно замачивать в воде на 10-15 минут, а потом еще раз споласкивать водой, пишет РИА Новости.