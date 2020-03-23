В РФ усилят контроль цен на социально важные товары

На официальном сайте ФАС работает горячая линия, на которую можно сообщить об увеличении цен на продукты.

С 23 марта 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на социально важные товары. Особое внимание будет уделяться таким продуктам, как хлебобулочные изделия, мясо, яйца, крупы, овощи и фрукты. Уточняется, что территориальные управления антимонопольной службы будут каждый день мониторить стоимость товаров, включая выходные дни.

Также в ФАС напомнили, что на официальном сайте ведомства работает горячая линия, на которую можно сообщить об увеличении цен на продукты, пишет ТАСС.