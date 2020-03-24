Volkswagen приостанавливает сборку машин в России

Речь идет о производстве на автозаводе в Калуге и контрактной сборке в Нижнем Новгороде.

Volkswagen принял решение приостановить автопроизводство в России, о чем РИА Новости проинформировал представитель компании. Он пояснил, что вся причина в нехватке компонентов, поставка которых идет с европейских заводов. Уточняется, что имеются в виду производство на автозаводе в Калуге и контрактная сборка в Нижнем Новгороде. Срок, на который процессы будут остановлены – с 30 марта по 10 апреля текущего года. Кроме этого, как отметил представитель концерна, в данный момент Volkswagen может гарантировать стабильные поставки машин и запчастей дилерам и клиентам.