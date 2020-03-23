Курс доллара вырос до 80,88 рубля

Регулятор поднял официальный курс доллара на 2,84 рубля

Официальный курс американской валюты из расчета на 24 марта вырос на 2,84 рубля, достигнув отметки 80,88 рубля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центральный Банк России.

Российская валюта начала падать после того, как РФ и ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении нефти в связи с распространением инфекции COVID-19 в мире. Отмечается, что после разрыва сделки стоимость сырья упала почти в два раза.