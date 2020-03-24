С 8 апреля открывается транспортное сообщение с городом Ухань

Ранее в населенном пункте, ставшем очагом распространения COVID-19, было введено ограничение на передвижение.

Китайские власти приняли решение с восьмого апреля снять ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, передает РИА Новости. Напомним, что именно этот населенный пункт стал очагом распространения COVID-19 и с 23 января был изолирован от всего мира. По причине вспышки коронавируса в городе приостановили транспортное сообщение. Также не работает аэропорт и железнодорожные вокзалы, а местным жителям запрещено выезжать за пределы города без специального разрешения. Аналогичные правила действуют и для въезда в Ухань.