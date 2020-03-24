В Италию прилетел последний российский военный самолет

Российский Ил-76 привез группу военных специалистов и оборудование для проведения диагностики и дезинфекции в рамках борьбы против коронавируса COVID-19.

В рамках ранее достигнутой договоренности в Италию прилетел последний самолет ВКС РФ, который поможет в борьбе с коронавирусом. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, это стал 14-й по счету рейс Ил-76. На его борту – группа военных специалистов из России, а также оборудование для проведения диагностических и дезинфекционных мероприятий. Борт приземлился на авиабазе ВВС Италии «Пратика-де-Маре», который находится в тридцати километра от Рима.

Напомним также, что министерство сообщало о создании авиагруппировки для помощи по распоряжению министра обороны Сергей Шойгу. Ранее в телефонной беседе об оказании помощи договорились глава России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.