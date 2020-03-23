В Италию прибыло четыре самолета с помощью из России

Ранее соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу после телефонной беседы главы России Владимира Путина с итальянского премьер-министра.

На итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом совершили посадку четыре самолета Минобороны РФ. Как передает Интерфакс, они привезли военных медиков и оборудование, которое поможет бороться с новым типом коронавируса COVID-19.

Как сообщалось ранее, министр обороны Сергей Шойгу ранее распорядился создать авиагруппировку, которая будет оказывать оперативную помощь итальянской стороне в борьбе с инфекцией. Это произошло после телефонной беседы главы России Владимира Путина с итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.