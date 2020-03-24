Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом

Санкт-петербургские ученые предложили метод лечения новой коронавирусной инфекции, используя специфический вирус мышей.

Об этом сообщил один из членов научной группы, доктор медицинских наук Сергей Оникиенко.

Как заметил Оникиенко, так называемый вирус Сендай не представляет опасности для человека и вырабатывает интерферон, который мешает размножаться большинству вирусов, а также COVID-19.

Оникиенко отметил, что данный метод «основан на антагонистическом взаимодействии, или интерференции, патогенных и непатогенных вирусов».

Молекулы интерферона мешают размножению вирусов в зараженных клетках и способствуют активизации иммунитета.

По словам доктора, разрабатываемые в настоящее время китайскими и американскими специалистами лекарственные средства можно будет применить лишь спустя полтора-два года.

Оникиенко совместно с коллегами намерены обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить провести клинические испытания их метода, пишет Федеральное агентство новостей.

Тогда спустя 2-3 месяца мы сможем внедрить данную разработку по всей России, заметил специалист.