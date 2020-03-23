Ученые: Темнота привела к исчезновению динозавров 66 миллионов лет назад

Причиной вымирания динозавров стало длительное блокирование солнечного света, которое произошло в результате столкновения астероида с нашей планетой более 66 млн лет назад.

К такому мнению пришли научные специалисты из Коннектикутского университета (Соединенные Штаты).

В ходе исследования учеными был смоделирован вклад выбросов серы, пыли и сажи от удара небесного тела в глобальное изменение климата.

Как считают исследователи, холод был сильным, но недостаточно разрушительным для массового вымирания. И все же, согласно исследованию, выбросы сажи из-за глобальных лесных пожаров могли затемнить небо настолько, что оно стало почти непроницаемым для солнечных лучей, в результате процесс фотосинтеза затормозился более чем на год.

«Небольшое количество света, по-видимому, было, довольно сильным фактором, который потенциально может иметь разрушительные последствия для жизни», – сообщил Клэй Табор, являющийся ведущим автором исследования.

В итоге кормовая база травоядных животных была основательно подорвана, произошло общее нарушение цепочки питания.

Гибель динозавра. Художественное представление. Фото:@ Роберт Депальма​

Данное исследование также дает представление о том, к чему может привести ядерная зима после войны с использованием ядерного оружия, предает РЕН ТВ.