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Фрагмент потерянного континента обнаружен в Канаде

23.03.2020 20:07
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Фрагмент потерянного континента обнаружен в Канаде

Геологи обнаружили часть древнего затерянного континента, проанализировав образцы алмазов, собранные в Канаде.

Просматривая образцы алмазов с острова Баффинова Земля, собранные во время геологической разведки местности, канадские ученые обнаружили новый остаток североатлантического кратона - древнюю часть континентальной коры Земли.

Образцы кимберлитовых пород являются основой разведки алмазов. Образовавшиеся миллионы лет назад на глубинах от 150 до 400 километров, кимберлиты поднимаются на поверхность геологическими и химическими силами. Иногда камни несут в себе алмазы.

«С помощью этих образцов мы можем реконструировать формы древних континентов на основе более глубоких, мантийных пород. Для исследователей кимберлиты - это подземные ракеты, которые поднимают пассажиров на пути к поверхности», - объясняет геолог Университета Британской Колумбии (UBC) Майя Копылова. «Пассажиры - это сплошные куски каменных стен, которые несут множество деталей об условиях, которые в течение большого количества временем находятся далеко под поверхностью нашей планеты».

Но когда Копылова и ее коллеги начали анализ образцов, взятых на территории кимберлитовой провинции De Beers Chidliak в южной части острова Баффинова Земля, стало ясно, что каменные стены очень особенные. Они носили минеральную подпись, которая соответствовала другим частям североатлантического кратона - древней части континентальной коры Земли, простирающейся от Шотландии до Лабрадора.

«Минеральный состав других частей североатлантического кратона настолько уникален, что его нельзя с чем-то перепутать», - говорит Копылова, ведущий автор работы. «Было легко связать части вместе. Смежные древние кратоны в Северной Канаде - в Северном Квебеке, Северном Онтарио и в Нунавуте - имеют совершенно разные минеральные составы».

Кратоны - это стабильные фрагменты континентальной коры, возраст которых составляет миллиард лет, - континентальные ядра, которые закрепляют и собирают вокруг себя другие континентальные блоки. Некоторые из этих ядер все еще присутствуют в центре существующих континентальных плит, таких как Североамериканская плита, но другие древние континенты раскололись на более мелкие фрагменты и были перестроены долгой историей движения плит.

«Найти эти "потерянные" кусочки - это все равно, что найти недостающую часть головоломки», - говорит Копылова. «Научная загадка древней Земли не может быть полной без всех кусочков».

Континентальная плита Северо-Атлантического кратона разорвалась на фрагменты 150 миллионов лет назад и в настоящее время простирается от северной Шотландии через южную часть Гренландии и продолжается на юго-запад до Лабрадора.

Недавно выявленный фрагмент охватывает алмазоносную провинцию на юге острова Баффинова Земля. Это добавляет примерно 10 процентов к известному пространству североатлантического кратона.

Это первый раз, когда геологи смогли собрать части головоломки вместе на такой глубине - так называемой мантийной корреляции. Предыдущие реконструкции размеров и местоположения плит Земли были основаны на сравнительно неглубоких образцах горных пород в коре, сформированных на глубинах от одного до 10 километров, пишет UBC.

«Используя эти образцы, мы можем реконструировать формы древних континентов на основе более глубоких, мантийных пород», - говорит Копылова. «Теперь мы можем понимать и наносить на карту не только самый верхний тонкий слой Земли, который составляет один процент от объема планеты , но наши знания буквально и символически глубже. Мы можем собрать фрагменты глубиной 200 километров и сопоставить их на основе деталей глубокой минералогии».

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