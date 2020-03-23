Россия временно запретила вывозить из страны крупы

Запрет будет действовать в течение 10 дней.

Россельхознадзор дал распоряжение на временное ограничение вывоза из страны всех видов круп. Территориальные органы ведомства получили соответствующее письмо за подписью заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене. В документе сообщается, что распоряжение будет действовать в течение десяти дней до того момента, пока представители рабочей группы Госсовета по предупреждению распространения коронавирусной инфекции не примут решение по данному вопросу, пишет РИА Новости.