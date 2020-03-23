Глава Роскомнадзора освобожден от занимаемой должности

Премьер страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии с должности главы Роскомнадзора.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой им должности. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В документе указано, что бывший глава ведомства снят со своего поста на основании заявления об увольнении по собственному желанию, пишет RT. О том, кто займет вакантную должность руководителя Роскомнадзора пока не сообщается.