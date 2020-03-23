В России научились вычислять водителей, использующих телефон за рулем

Александр Быков заявил, что "о массовом применении таких камер речи пока не идет".

Заместитель начальника ГИБДД Российской Федерации Александр Быков сообщил, что в стране будет запущено программное обеспечение камер, работающее на основе нейросети, способное фиксировать использование водителем мобильного телефона за рулем, а также пристегнут ли он. Уточняется, что после того как камеры пройдут практическое испытание и получат необходимые сертификаты, их протестируют в Москве. По словам Быкова, "о массовом применении такой техники речи пока не идет".

Он добавил, что в случае фиксации нарушения, водитель получит штраф по почте. Кроме того он сможет обжаловать штраф и переписать его на владельца транспортного средства, если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, пишет "Коммерсантъ".