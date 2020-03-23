Цены на бензин могут вырасти из-за COVID-19

НТС обратился к главе правительства с просьбой поддержать отрасль страны по производству, продаже и перевозке нефтепродуктов.

Владельцы независимых АЗС предупредили россиян о возможном повышении цен на бензин в связи с эпидемией инфекции COVID-19. Также участники топливного рынка отметили, что российские компании "находятся в группе риска" после развала сделки РФ и ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, а также они ожидают снижения спроса на сырье из-за мер правительства.

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль страны по производству, продаже и перевозке нефтепродуктов. В частности, НТС предложил приостановить действие демпфера, предоставить отсрочки по страховым взносам, кредитам и налогам, пишет РИА Новости.