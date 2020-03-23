В оперштабе Москвы объяснили новые меры по борьбе с COVID-19

В столице режим самоизоляции будет введен с 26 марта по 14 апреля.

Новые меры борьбы с эпидемией COVID-19, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным, касаются не только пожилых москвичей, но и людей, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что к ним относятся нарушение легочного кровообращения, бронхоэктазия, хронические болезни легких и сахарный диабет. Помимо этого соблюдать режим самоизоляции рекомендуется людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также с трансплантированными органами, тканями и имеющих злокачественные опухоли. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 26 марта по 14 апреля в Москве будет введен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.