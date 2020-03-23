РФ попросила НАТО не проводить учения во время празднования Дня Победы

Александр Грушко отметил, что для успешной борьбы с пандемией коронавируса необходимо усиливать международные контакты.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что российская сторона призвала Североатлантический альянс отказаться от активной фазы учений Defender 2020 во время празднования Дня Победы. Он отметил, что для успешной борьбы с пандемией коронавируса необходимо усиливать международные контакты, включая военные, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения объявил инфекцию COVID-19 пандемией.