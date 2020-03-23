Россия решила отказаться от военных учений около границ НАТО

По словам генерал-полковника Александра Фомина, альянс не готов к реальным шагам для снижения напряженности.

Россия приняла решение в инициативном порядке отказаться от военных учений около границ стран-участниц НАТО. Как пишут «Известия», информация об этом поступила от замминистра обороны РФ, генерал-полковника Александра Фомина. По его словам, Россия демонстрирует безграничную открытость в ходе проведении военных мероприятий. А вот альянс, напротив, не готов предпринимать реальные шаги для того, чтобы снизить напряженность в Европе. Поэтому, как отметил Фомин, на сегодняшний день говорить о каком-либо снижении напряженности сложно.