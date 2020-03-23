ГД призвала мир отказаться от санкций из-за пандемии

Сергей Железняк считает, что отсутствие ограничительных мер поможет спасти максимальное количество людей от заражения.

Член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк призвал все страны мира отказаться от санкционной политики из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Он пояснил, что отсутствие ограничительных мер повысит эффективность борьбы с вирусом, а также поможет спасти максимальное количество людей от заражения.

Помимо этого Железняк отметил, что в первую очередь на помощь Италии пришли Россия и Китай, а не страны Европейского союза. По его словам, это "демонстрирует всю абсурдность и ущербность санкционного режима, который Европа, несмотря на пандемию, продолжает сохранять", пишет РИА Новости.