В Москве изменили подход к диагностике коронавируса

Общее количество заболевших COVID-19 в РФ достигло 438 человек.

Москва упростила постановку диагноза "коронавирусная инфекция". Теперь положительные пробы, полученные в федеральной или городской лаборатории, не будут отправлять на подтверждение в новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Если возникнет необходимость, повторный анализ будет проводиться в столице. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией COVID-19 в Москве, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации общее количество заболевших новым типом коронавируса достигло 438 человек (из них 262 пациента находятся в столице).