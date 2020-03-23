За сутки России зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом COVID-19

Как сообщалось ранее, власти РФ делают все, чтобы предотвратить распространение инфекции.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заболел еще 71 человек. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как ранее сообщали СМИ, российские власти делают все, чтобы предотвратить распространение инфекции. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что жители российской столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями в период с 26 марта по 14 апреля должны соблюдать домашний режим. Также сообщалось, что в Россию из Китая привезли 25 миллионов защитных масок.