В отношении инфекциониста Ставрополья завели уголовное дело за нарушение карантина

В начале текущего месяца инфекционист Ставрополья приехала из Испании, однако скрыла этот факт.

В отношении профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, главного внештатного инфекциониста Минздрава региона возбудили уголовное дело за нарушение карантина после приезда из страны с неблагополучной обстановкой по COVID-19. Отмечается, что дело завели по двум статьям - "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю.

В начале текущего месяца женщина вернулась из Испании, однако скрыла этот факт и решила не отправляться на двухнедельный карантин. В СК рассказали, что она продолжала принимать участие в конференции, посещала госучреждения края и читала лекции в университете. Однако через несколько дней профессор заболела, врачи обнаружили у нее инфекцию COVID-19, пишет ТАСС.