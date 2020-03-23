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Русский космос

В РФ ожидается теплое лето

23.03.2020 16:12
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В РФ ожидается теплое лето

В июне на западе европейской части страны ожидается дефицит осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в текущем году российских граждан ожидает теплое лето. По его словам, практически на всей территории страны температура воздуха установится в районе или выше нормы, а в восточном регионе Европейской России и Западной Сибири - около или ниже климатической нормы, но при этом лето будет комфортным. Также синоптик добавил, что в июне на западе европейской части РФ ожидается дефицит осадков, пишет РИА Новости.

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