В РФ ожидается теплое лето

В июне на западе европейской части страны ожидается дефицит осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в текущем году российских граждан ожидает теплое лето. По его словам, практически на всей территории страны температура воздуха установится в районе или выше нормы, а в восточном регионе Европейской России и Западной Сибири - около или ниже климатической нормы, но при этом лето будет комфортным. Также синоптик добавил, что в июне на западе европейской части РФ ожидается дефицит осадков, пишет РИА Новости.