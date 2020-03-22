ОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон примет участие в заседании ОПЕК в июне.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон. По его словам, он получил приглашение на встречу во время телефонного разговора с Баркиндо, в ходе которого стороны согласились, что для экономического восстановления от коронавируса, а также для стабилизации цен на нефтяном рынке нужна международная сделка, пишет РИА Новости.