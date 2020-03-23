Песков прокомментировал перенос голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны запланировано на 22 апреля.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ нет. По его словам, референдум планируется провести 22 апреля 2020 года. Также Песков подчеркнул, что для правительства здоровье граждан стоит на первом месте, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки в России ухудшится, тогда сроки голосования будут изменены. Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о возможном переносе референдума по поправкам в основной закон страны из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.