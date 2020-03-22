Коммуникационный центр опроверг сообщения об усилении карантинных мер

Слухи об усилении карантина в России не соответствуют действительности.

Представитель коммуникационного центра при координационном совете по борьбе с коронавирусом прокомментировал информацию о том, что правительство обсуждает ужесточение карантинных мер, принятых в России для борьбы с коронавирусом. По его словам, эти слухи не соответствуют действительности, пишет РИА Новости.

Ранее, РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, распространили информацию о том, что правительство обсуждает ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Источник сообщал агентству что речь идет об ужесточении в стране карантинных мер.