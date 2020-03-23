Ученый считает, что коронавирус может быть занесен из космоса

Как рассказал экзобиолог Чандра Викрамасингх, в октябре над Китаем произошел взрыв метеорита.

Коронавирус мог появиться в Китае через упавший из космоса метеорит. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал завотделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. По его словам, это предположение высказал экзобиолог Чандра Викрамасингх, заявившем о том, что в октябре над Китаем произошел взрыв метеорита. В этом небесном теле, якобы могло «что-то содержаться». Как отмечает агентство, российский ученый данную версию считает вполне вероятной. Отвечая на соответствующий вопрос, может ли это являться правдой, Ильин ответил «да».