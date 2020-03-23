Ан-124 привез из Китая более 25 миллионов защитных масок

Ранее о взаимопомощи договорились лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Самолет Ан-124 российских ВКС привез из Китая порядка 25,5 миллиона защитных масок, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны. Как уточнили в ведомстве, самолет совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Напомним также, что в прошлый четверг глава РФ Владимир Путин в телефонной беседе обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином распространение коронавируса. По факту лидеры стран пришли к договоренности о взаимной помощи и «углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств».