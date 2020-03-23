Японский премьер заявил о возможном переносе Олимпиады

Синдзо Абэ подчеркнул, что в первую очередь нужно думать о спортсменах.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ не исключает, что летние Олимпийские игры могут быть перенесены, передает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Комментируя сообщение президента МОК Томаса Баха, он пояснил, что это произойдет, если ОИ невозможно будет проводить в «полном формате». Абэ подчеркнул, что при решении данного вопроса в первую очередь нужно думать о спортсменах.

Ранее Бах заявил, что итоговое решение по проведению Игр в Токио будет принято в течение четырех недель, однако об отмене соревнований речи пока не идет.