В России обнаружены новые случаи заражения коронавирусом

Медики выявили 61 заболевшего за прошедшие сутки.

Как сообщили специалисты штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Причем 54 заболевших обнаружили в столице, по 2 случая инфицирования выявлены в Кировской области и Удмуртии, по 1 зараженному обнаружены в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Также сообщается, что все инфицированные вернулись из путешествия в европейские страны. На сегодняшний день в России отмечено 367 случаев инфицирования коронавирусом, 16 человек выздоровели, пишет ТАСС.