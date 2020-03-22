Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом

Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось отправиться на домашний карантин.

Как оказалось, не так давно политик контактировала с врачом, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

«Канцлеру после сегодняшнего выступления перед представителями средств массовой информации доложили о том, что доктор, который делал ей профилактическую прививку в пятницу, сдал положительный тест на коронавирус», - сообщил Зайберт.

По словам представителя немецкого кабмина, Меркель отправилась на домашний карантин и будет периодически сдавать анализы. Он также отметил, что вынужденная самоизоляция не помешает политику продолжить исполнение своих служебных обязанностей.