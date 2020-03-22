Москвичей ожидает аномальное потепление на следующей неделе

Синоптики ожидают аномальное потепление в Московском регионе, а в столице температура достигнет 16 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил прогноз экспертов организации о том, какие погодные условия ждут москвичей и гостей столицы на следующей неделе. Так, по прогнозам специалистов, в столицу придет аномальное тепло. Температура воздуха может превысить климатическую норму марта на 2-4 градуса, а в пятницу воздух прогреется до 16 градусов.

По словам Вильфанда, в начале недели сотрудники Гидрометцентра прогнозируют не очень теплую погоду, всего 1-3 градуса тепла, но постепенно температура будет повышаться и уже к пятнице в Москве установится аномально теплая для данного времени года погода, а воздух прогреется до 11-16 градусов тепла, пишет ТАСС.