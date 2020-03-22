Открытие пластикового пакета загрязняет микропластиком окружающую среду

Новое исследованию показывает, что открытие пластикового пакета или разрыва пластиковой бутылки приводит к попаданию небольшого количества микропластика в окружающую среду.

Данный процесс медленно, но «верно» вносит свой вклад в проблему растущего пластического загрязнения в мире.

Научные специалисты из Университета Флиндерс и Университета Ньюкасла (Австралия) провели специальное исследование, которое опубликовано в журнале Scientific Reports.

Было исследовано определенное количество «микропластов», высвобождаемое путем открытия различных типов пластиковой упаковки с использованием ряда методов механической деформации пластика.

Результаты варьировались в зависимости от типа пластика и метода вскрытия. К примеру, разрезание бутылки из-под Кока-колы с помощью ножниц высвободило больше микропластика, чем простое разрывание пакета с конфетами. Тем не менее, и в том и другом случае мельчайшие частицы пластика высвобождались в окружающую среду.

Используя химические тесты и методы микроскопии, исследователи обнаружили, что от 10 до 30 нанограмм микропластика может быть высвобождено при резке или скручивании 300 см пластика.

Неизвестно, должно ли это быть серьезной проблемой для людей, так как учеными пока не изучено долгое воздействие микропластика на организм человека.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в 2019 году, был сделан вывод о том, что воздействие микропластика на наш организм, вероятно, не слишком серьезное, хотя и был признан тот факт, что этот вывод был сделан исходя из ограниченного количества фактических данных, и еще многое предстоит выяснить.

Тем не менее, исследователи отмечают, что их результаты должны вызывать определенные опасения.

Ученые отмечают, что от 15 до 30% микропластика попадает в окружающую среду в виде мельчайших частиц в результате стирки синтетической одежды, истирания шин при вождении и преднамеренного добавления микропластика в косметические средства. Оставшиеся 70% – при разрушении пластиковых пакетов, бутылок, тары, рыболовных сетей, пишет iflscience.com.