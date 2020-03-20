Как долго коронавирус может жить на разных поверхностях?

В нескольких сообщениях, распространяемых в социальных сетях, утверждается, что коронавирус может жить вне человеческого организма достаточно продолжительное время. Американские ученые опровергают некоторые теории.

Существуют утверждения, что:

если коронавирус попадает на металлическую поверхность, он живет 12 часов ;

; если коронавирус попадает на ткань, он выживает в течение 9 часов;

на руках человека коронавирус может жить до 10 минут ;

; длительное пребывание на солнце в течение 12 часов убивает вирус.

Исследования, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, проведенные группой американских ученых под руководством специалистов из лаборатории вирусологии Национального института аллергологии и иммунологии США, показывают, что новый коронавирус (COVID-19) может жить в воздухе в течение нескольких часов, а на некоторых поверхностях 2-3 дня. Они проверили вирус, распыляя его в воздух с помощью небулайзера, имитирующего кашель зараженного человека.

Долговечность вируса определяли путем изучения времени распада или периода полураспада вируса, то есть времени, которое требуется для снижения на 50% его инфекционной дозы для культуры ткани (TCID 50) на литр воздуха.

Период полураспада вируса на пластиковой поверхности был самым высоким, в среднем 15,9 часа (высокий 19,2 часа), медь была ниже 3,4 часа (высокий 5,11 часа), а у нержавеющей стали - 13,1 часа (высокий 16,1 часа). На ткани вообще не проводилось никаких исследований.

Кроме того, не было проведено никаких исследований о том, что пребывание на солнце в течение двух часов сокращает период полураспада.

Таким образом, коронавирус может быть обнаружен в воздухе минимум 3 часа спустя, до 4 часов на медных поверхностях, до 24 часов на картоне и до 2-3 дней на пластиковых и нержавеющих поверхностях.

Результаты этого исследования показывают, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем и через такие предметы, как пластик, сталь, другие металлы, зараженные вирусом. В воздухе вирус может жить до нескольких часов, а на поверхностях до суток. В этом исследовании не было предоставлено никакой информации о ткани, но вполне вероятно, что ткань остается загрязненной в течение нескольких часов после воздействия, аналогично картону. Кроме того, не было проведено ни одного исследования, которое бы предполагало пребывание на солнце как фактор, снижающий уровень вируса.

Наконец, неспособность обнаружить вирус не эквивалентна полной его ликвидации. Однако, чтобы получить инфекцию, нужно минимальное вирусное воздействие. Следовательно, утверждение о продолжительности жизни вируса в течение 12 часов является ложным. Вирус остается интактным на поверхности гораздо дольше, пишет ALTNews.