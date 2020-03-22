Белоусов назвал тех, кто виноват в обвале цен на нефть

Разрыв сделки ОПЕК+ произошел по вине "арабских партнеров" России.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал тех, кто виновен в обвале нефтяных рынков и снижении цен на нефть. По его мнению, сделка ОПЕК+ была разорвана не по вине России, которая заинтересована в более высокой стоимости нефти, а по инициативе "арабских партнеров" нашей страны, пишет РБК.

Сделка ОПЕК+ предполагала новое сокращение добычи нефти. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки сроком до конца текущего года. Российскую сторону не устроили таки условия.